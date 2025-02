Tensione al pronto soccorso di Fermo, vigilanza interviene

Momenti di tensione questa mattina al Pronto soccorso dell'ospedale Murri che ha coinvolto.

Un nordafricano, senza fissa dimora, che spesso si reca al pronto soccorso per trascorrere la notte, noto quindi al personale e alle forze dell'ordine, alle 5 di oggi mentre veniva accompagnato all'esterno perchè non presentava particolari criticità cliniche ha dato in escandescenza. Immediato l'intervento della vigilanza privata, uno degli agenti ha dovuto schivare l'aggressione da parte dell'uomo. E' stato accompagnato all'esterno della struttura dove ha continuato ad inveire contro tutti. A quel punto sono intervenuti i carabinieri di Fermo che lo hanno identificato.

La direzione dell'Ast di Fermo condanna categoricamente ogni forma di violenza e ringrazia quanti, ogni giorno, si spendono per garantire la sicurezza e l'incolumità di pazienti e personale nelle nostre strutture sanitarie sul territorio.

A proposito dell'episodio di tensione registrato questa mattina al Pronto soccorso dell'ospedale Murri, viene ribadita "la piena solidarietà nei confronti degli operatori della vigilanza, a cui va un sentito "grazie" per il prezioso servizio svolto. Un ringraziamento particolare da parte della direzione dell'Ast di Fermo viene rivolto al Prefetto di Fermo, S.E.

Edoardo D'Alascio, costante punto di riferimento per tutte le istituzioni del Fermano, così come alla Polizia di Stato, con in testa il Questore in qualità di autorità di pubblica sicurezza, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco con i rispettivi comandanti provinciali, alle Polizie Locali e a tutti gli attori quotidianamente impegnati a tutela della collettività, per la vicinanza, la costante presenza e l'encomiabile collaborazione con la sanità pubblica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA