Rinnovata per altri 5 anni la convenzione tra Unicam e Ingv

È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra l'Università di Camerino e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che sancisce il rinnovo della collaborazione tra i due Enti, per i prossimi cinque anni, iniziata nel 2019 con l'istituzione della Sede Ingv di UniCam. Il Rettore Unicam Graziano Leoni e il Presidente Ingv Carlo Doglioni hanno espresso soddisfazione nominando come responsabili, per Unicam il Prof. Nicola Alessandro Pino e per Ingv la dott.ssa Lucia Luzi. La Sede Ingv di Unicam, coordinata dal prof. Emanuele Tondi, ha svolto un ruolo importante nel favorire la relazione e la collaborazione tra i due Enti, la partecipazione a progetti congiunti e lo sviluppo di tematiche di ricerca di comune interesse. In particolare, nell'ambito del Consorzio REDI - Reducing Risks of Natural Disasters sono stati proposti temi di ricerca comuni, borse di dottorato e assegni di ricerca in co-tutela. Negli anni del post-sisma, sono stati sviluppati importanti progetti nazionali. Particolarmente intensa e proficua è stata la collaborazione per la progettazione, che ha visto una stretta interazione con i ricercatori INGV della Sede dell'Aquila e della Sezione di Milano, del Laboratorio di Tettonofisica del Centro internazionale per la ricerca sulle Scienze e Tecniche della RICostruzione fisica, economica e sociale - STRIC, finanziato dal Fondo complementare Pnrr, a cui sono seguite altre due progettazioni, STRIC+ (Potenziamento di STRIC) e la Scuola della Ricostruzione e Resilienza (SECURE), finanziate dall'Agenzia per la coesione territoriale.



