Rifiuta l'alcoltest: 53enne denunciata dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Castelraimondo hanno denunciato una donna di 53 anni per essersi rifiutata di sottoporsi all'accertamento mediante apparecchio etilometrico.

La pattuglia dei Carabinieri ha fermato la conducente per verifiche di routine. Alla richiesta di sottoporsi al test dell'etilometro, la donna ha opposto un netto rifiuto, violando così quanto previsto dall'articolo 186 del Codice della Strada.

I militari hanno così proceduto al ritiro della patente di guida, che sarà successivamente sottoposta a sospensione, e al sequestro amministrativo del veicolo. L'Arma dei Carabinieri continua nell'impegno per garantire la sicurezza stradale, contrastando comportamenti pericolosi alla guida e prevenendo incidenti legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. E ricordano che il rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico comporta le stesse conseguenze della guida in stato di ebbrezza grave, con pesanti sanzioni amministrative e penali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA