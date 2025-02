Primo ciak nelle Marche del film "Blue" con Rocco Siffredi

Sono iniziate nel borgo di Offida (AP) le riprese per il nuovo film "Blue", opera prima di Eleonora Puglia, con Rocco Siffredi, Alexia Cozzi e Shaen Barletta, che ruota intorno al personaggio di Luce, una giovane studentessa alle prese con scelte difficili e con il mondo illusorio del web e dei siti e social a sfondo erotico.



"Trovo che uno degli aspetti più potenti del cinema sia la capacità di stupire e "Blue", tra i progetti vincitori del Bando audiovisivo 2024, ha tutte le caratteristiche per riuscirci - Commenta il Presidente di Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission Andrea Agostini - Una storia di grande attualità che lancia un messaggio sociale importante sul mondo, spesso ingannevole, delle piattaforme digitali, girato in un'ambientazione tutta marchigiana, tra le atmosfere suggestive del Carnevale di Offida e le città di Porto San Giorgio e Fermo, con l'ausilio di numerose professionalità della nostra Regione." Il film, prodotto da Gabria e Roberto Cipullo, è una coproduzione Camaleo (Italia) e Agresywnabanda (Polonia), con il sostegno di Regione Marche - PR FESR 2021/2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission e del Lazio Cinema International, uscirà nei cinema distribuito da PiperFilm in Italia e all'estero.



Il primo ciak di "Blue" è stato battuto in occasione del Carnevale di Offida, evento di tradizione millenaria, il cui simbolismo, con le sue maschere e la sua atmosfera di trasgressione, si intreccia alla complessità del mondo online che farà da sfondo alle vicende narrate. Le riprese si svolgeranno per 5 settimane prevalentemente nelle Marche con una produzione che impegnerà ben 150 persone locali tra figurazioni speciali e comparse, 50 maestranze marchigiane tra assistenti alla regia e alla produzione, scenografi, macchinisti, fotografi di scena, truccatori, costumisti, fonici e attrezzisti.

Dopo Offida, il set si sposterà nelle città di Porto San Giorgio e di Fermo.



