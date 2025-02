Ospedale dei Sibillini, pressing del consigliere dem Cesetti

"L'Ospedale dei Sibillini di Amandola attende ancora la piena operatività. Occorre che la giunta regionale faccia chiarezza sui tempi e sulle risorse necessarie", a lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Partito Democratico, Fabrizio Cesetti, il quale ha depositato un'interrogazione alla giunta regionale per conoscere i tempi di trasferimento del reparto di Medicina dall'Ospedale 'Murri' di Fermo all'Ospedale dei Sibillini di Amandola.

"Sono passati due mesi e mezzo dall'inaugurazione. Si tratta di un ritardo che non trova giustificazioni e che rischia di compromettere l'impegno preso dal presidente Acquaroli il giorno stesso dell'inaugurazione, ovvero che l'Ospedale dei Sibillini non rimarrà una scatola vuota".

Nel medesimo atto, il consigliere dem torna a sollecitare anche gli stanziamenti finanziari per dotare la nuova struttura di Amandola delle risorse strumentali necessarie ad avviare tutte le attività previste e i bandi pubblici per l'assunzione del personale.

"L'Ospedale dei Sibillini - spiega Cesetti - è una struttura fortemente voluta all'indomani del devastante sisma 2016 dall'allora giunta Ceriscioli, che con un investimento di circa 18,8 milioni di euro aveva iniziato la sua realizzazione per restituire a questo territorio un'opera pubblica capace di garantire servizi ai cittadini e rilanciare le aree interne respingendo lo spettro dello spopolamento. Ho preso per buone le rassicurazione del presidente, ma ora lo stesso deve dire chiaramente quali sono i tempi della piena, totale ed effettiva operatività della nuova struttura ospedaliera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA