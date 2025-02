Open day vaccinale per la Giornata mondiale contro l'hpv

Martedì 4 marzo, giornata mondiale per la lotta all'hpv, gli ambulatori vaccinali di Ancona, Castelfidardo, Falconara, Fabriano, Jesi e Senigallia offriranno la vaccinazione senza prenotazione alla popolazione avente diritto: ragazze nate dal 1996 al 2012 e ragazzi nati dal 2006 al 20212 (fino a esaurimento disponibilità del vaccino), dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Sempre nello stesso pomeriggio, le donne in fascia target (25-64 anni) che hanno ricevuto una lettera di invito a casa avranno l'opportunità di sottoporsi al Pap test o all'HPV test, recandosi liberamente (senza appuntamento) presso i consultori di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano dalle ore 15 alle ore 17 o di contattare la Segreteria Organizzativa dell'UOC ISP Screening Oncologici che sarà disponibile al Numero Verde gratuito 800 267 267 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 per prenotazioni e informazioni.



"Continuiamo ad investire nella diagnosi precoce e nella prevenzione oncologica a favore delle giovani generazioni - dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - queste iniziative sono di grande rilevanza per la tutela della salute, per questo invito ad aderire".



L'infezione da HPV rappresenta la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale ed è associata a diversi tipi di tumori in entrambi i sessi. La più recente e accreditata letteratura scientifica sottolinea come l'infezione da HPV continui a rappresentare un'importante sfida di sanità sulla quale investire tempo e risorse al fine di potenziare l'efficacia delle due uniche strategie efficaci: la vaccinazione anti hpv e lo screening per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. L'Unità Operativa Complessa ISP Prevenzione e Sorveglianza delle malattie infettive e cronico degenerative e la Unità Operativa Complessa ISP Screening Oncologici della AST Ancona condividono l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza del prevenire l'infezione da Papillomavirus.

Sono state coinvolte nell'iniziativa anche le scuole tramite l'Ufficio Scolastico Provinciale per gli istituti che ospitano studenti interessati dall'offerta vaccinale.



