Nuova gestione impianti sportivi sottoposta al consiglio

Il nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi di Fano sarà sottoposto all'approvazione del consiglio comunale. L'obiettivo è garantire una gestione più trasparente, equa ed efficiente delle strutture cittadine, offrendo alle associazioni sportive criteri chiari e ben definiti per l'accesso agli impianti. Una delle principali novità riguarda la classificazione di quest'ultimi. Il regolamento introduce anche un limite massimo di impianti gestibili per ogni soggetto, fissato a cinque, con un massimo di un grande impianto, due medi impianti e tre piccoli impianti.

Un altro punto cardine della riforma riguarda le condizioni per la maggiore durata delle concessioni e la richiesta che i gestori, entro i primi due anni dalla presa in possesso dell'impianto, realizzino a proprie spese le migliorie concordate in fase di gara.

La riforma prevede inoltre criteri più stringenti per l'assegnazione delle strutture, privilegiando le attività agonistiche e giovanili, nonché le iniziative dedicate ai soggetti diversamente abili.

Il nuovo regolamento entrerà ufficialmente in vigore il 1° aprile 2025. Per garantire un passaggio graduale al nuovo sistema, i contratti in essere con scadenza successiva al 1° settembre saranno prorogati fino al 30 giugno dell'anno successivo.

"Questa riforma muove passo decisivo verso una gestione più moderna ed efficiente dello sport cittadino" dice Luca Serfilippi, sindaco di Fano.

"Permetterà più razionalità, ridurrà le disparità e migliorerà l'efficienza della gestione sportiva in città" commenta Alberto Santorelli, assessore allo sport di Fano.



