Nasce il coordinamento Ordini Professioni Infermieristiche

Gli Ordini provinciali delle Professioni Infermieristiche di Ancona, Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata hanno dato vita al coordinamento regionale degli Opi delle Marche. "L'obiettivo è essere interlocutore diretto con il decisore politico e aprire un tavolo di confronto con la Regione Marche sulle problematiche che afferiscono all'esercizio della professione che sia costante e concreto", afferma Giuseppino Conti (Opi Ancona) che fungerà da Presidente per questo quadriennio e che ricorda come siano circa 12mila gli infermieri delle Marche. Sarà richiesto un incontro urgente all'assessore regionale alla Salute Filippo Saltamartini "nel quale rappresentare anche le nostre proposte per contribuire a risolvere alcune criticità che riscontriamo nell'attività quotidiana", conclude Conti che sarà affiancato da: Martina Tonuci (Opi Pesaro-Urbino); Mirko Porfiri (Opi Ascoli Piceno); Luca Moreschini (Opi Fermo); Sandro Di Tuccio (Opi Macerata)



