"Mai fornire i dati al telefono. E se hai dubbi, riattacca!"

"Mai fornire i propri dati al telefono. E se hai dubbi… riattacca!", i consigli di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo per evitare di cadere nelle truffe telefoniche legate al cambio di gestore di energia e gas. "Mai fornire dati sensibili al telefono, chiedere il nome completo della società o dell'addetto che ci sta contattando, chiudere il telefono e richiamare il servizio clienti ufficiale, per verificare se la telefonata sia stata precedentemente fatta per un'operazione di telemarketing trasparente dall'azienda stessa. Più in generale, consiglio di non accettare offerte telefoniche: meglio rivolgersi ad operatori accreditati seguendo altri canali, che possono indirizzarti verso le migliori soluzioni per la tua azienda e per le utenze domestiche", spiega Andrea Muratori, referente dello Sportello Energia e Gas dell'Associazione. Confartigianato mette a disposizione uno sportello, per offrire un supporto affidabile, professionale e costante agli associati, capace di negoziare le migliori condizioni di fornitura sul mercato, grazie al proprio consorzio CEnPI e di dare ai clienti chiarimenti puntuali circa contratti stipulati, con bollette chiare.



