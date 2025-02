Irregolarità nei cantieri e un lavoratore in nero: 8 denunce

Irregolarità e carenze in materia di sicurezza in due cantieri di Fermo e Porto San Giorgio, trovato anche un lavoratore in nero: otto persone denunciate dai carabinieri e centomila euro di sanzioni ai responsabili. I controlli dei carabinieri sono stati effettuati in due cantieri di Marina Palmense, rione costiero di Fermo, e di Porto San Giorgio.

Nel primo caso sono state identificate tre imprese costruttrici e sono stati riscontrati gravi illeciti, tra cui l'impiego di un lavoratore "in nero". Cinque persone, compreso il coordinatore della sicurezza, sono state denunciate. Scattate sanzioni amministrative e ammende per un totale di oltre 30.000 euro, con tanto di sequestro preventivo del cantiere e sospensione dell'attività imprenditoriale. Nel cantiere a Porto San Giorgio accertate gravi carenze in materia di sicurezza. Tre titolari di ditte edili sono stati denunciati, sanzioni complessive superiori ai 70.000 euro e sospensione delle attività imprenditoriali.



