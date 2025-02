Innovazione prodotto o processo, Marche occupano primo posto

Le Marche sono la prima regione in Italia per la percentuale di imprese che in un triennio hanno svolto attività innovativa di prodotto o di processo: il 59% delle aziende su una media nazionale del 50,9. Il 30,9% ha introdotto almeno un'innovazione di prodotto, il 50,2% innovazione di processo. Circa il 38% delle piccole imprese ha intrapreso azioni a basso impatto ambientale. Questo quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio studi di Confartigianato. Gli interventi più frequenti hanno riguardato il minor consumo di energia e la riduzione delle emissioni di CO2. A seguire si collocano la sostituzione di materiali tradizionali con materiali meno inquinanti o pericolosi, la riduzione dell'inquinamento atmosferico, idrico, sonoro e del suolo, riciclaggio dei materiali e dei rifiuti, riciclo dell'acqua e dei prodotti. "Una elevata propensione all'innovazione da parte delle imprese genera diversi effetti positivi sull'economia", commenta Gilberto Gasparoni Segretario di Confartigianato Marche. "Le imprese che innovano differenziano la gamma produttiva e migliorano la posizione competitiva, le modifiche dei processi produttivi possono generare nuove opportunità occupazionali, soprattutto in segmenti ad elevata qualificazione. L'innovazione può spingere alla creazione di nuove filiere produttive, favorendo una maggiore diversificazione dell'offerta, riducendo la dipendenza da comparti più tradizionali. Un sistema di imprese orientato all'innovazione ha un più rapido adattamento ai cambiamenti del mercato e risulta più resiliente nelle fasi cicliche recessive", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA