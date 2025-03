Incidenti nel Fermano, donna e minorenne trasportate a Torrette

Due incidenti nell'arco di pochi minuti sulle strade del Fermano. Una donna e una minorenne trasportate all'ospedale Torrette di Ancona, la prima con l'elisoccorso.

Erano da poco passate le 19 quando due auto si sono scontrate lungo la strada Mezzina, in territorio comunale di Monte Urano (Fermo). A riportare la peggio è stata una donna per la quale i sanitari hanno ritenuto opportuno il trasferimento all'ospedale dorico di Torrette in eliambulanza.

D opo poco altra chiamata alla centrale del 118 per segnalare un secondo incidente, questa volta ad Altidona (Fermo), in via Aprutina, dove una ragazzina era stata investita pochi minuti prima da un'auto. La giovane, dopo essere stata medicata sul posto, è stata anche lei trasportata all'ospedale di Torrette ma in ambulanza. Entrambe non sarebbero, stando alle prime informazioni trapelate, in pericolo di vita. Alla ricostruzione della dinamica dei due incidenti stanno lavorando i carabinieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA