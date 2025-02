Gambini, sindaco di Urbino ha presentato le dimissioni

Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, ha presentato le sue dimissioni in maniera ufficiale. Lo ha comunicato nel consiglio comunale di oggi, scusandosi con la città e annunciando che si andrà al voto nuovamente a maggio.

"Un disastro annunciato quello di Gambini - dice Gianluca Carrabs, consigliere comunale d'opposizione ed esponente nazionale di Europa Verde - quando si mettono insieme personaggi che nulla hanno a che fare con la politica, ma l'unico obiettivo è governare per meri interessi personali questo è il risultato".



La decisione di Gambini sarebbe nata a seguito della fuoriuscita di Massimo Guidi dalla lista civica del sindaco e la successiva formazione, assieme ad altri due consiglieri di maggioranza, di un gruppo autonomo rispetto al centrodestra di governo.

"Appena non si soddisfano i propri interessi si fa saltare il banco - osserva Carrabs -. Nessuna strategia, nessuna proposta per la città, solo una matematica spartizione del potere per tutelare se stessi e i propri amici".

