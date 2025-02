De Biagi Presidente del Conservatorio "Gioachino Rossini"

Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha nominato, con provvedimento del 28 febbraio 2025 Paolo De Biagi nell'incarico di Presidente del Conservatorio Statale di Musica "Gioachino Rossini" di Pesaro, scegliendolo in una terna indicata dal Consiglio Accademico dello stesso Conservatorio.

Nella mattinata odierna il neo Presidente - accolto dal Direttore, Maestro Fabio Masini - si è insediato nel nuovo incarico per i primi rituali adempimenti. Ha incontrato lo staff amministrativo che lo supporterà nell'incarico e ha programmato i prossimi impegni che gli consentiranno di conoscere il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Accademico e le altre componenti del Conservatorio nonché di conoscere l'articolazione della struttura della prestigiosa Istituzione e di addentrarsi nelle sue principali problematiche.

Nell'occasione è intercorso un cordiale colloquio telefonico con il Presidente uscente, avv. Salvatore Giordano, in vista di un prossimo incontro, e sono state programmate le prime visite alle autorità locali e regionali.



