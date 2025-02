Controlli straordinari a Civitanova, 300 identificati

Nelle giornate del 26, 27, 28 Febbraio, personale della Polizia di Stato congiuntamente a quello dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Civitanova Marche, ha effettuato dei controlli straordinari del territorio nel comune di Civitanova.

Identificate circa 300 persone di cui numerose straniere, una delle quali è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per non aver ottemperato al foglio di via che gli vietava di fare ritorno nel Comune. Due persone sono state invece sanzionate amministrativamente, perchè trovate con circa 10 gr di sostanza stupefacente.

Controlli anche su strada con posti di controllo: fermate oltre 100 vetture ed elevate 15 sanzioni amministrative al codice della strada. Inoltre sono state ritirate 7 patenti di guida ed 1 carta di circolazione. Notificato un Foglio di Via dal Comune di Civitanova. Nessuna violazione è stata rilevata nei 7 esercizi commerciali controllati.



