CNA e imprenditori dal sindaco: confronto su futuro territorio

CNA Urbino e imprenditori della città ducale si sono confrontati con il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini per discutere di questioni relative a territorio e cercare soluzioni per un ritorno allo sviluppo I temi affrontati sono stati: lo spopolamento delle aree interne, i servizi essenziali, artigianato e attività economiche, pianificazione urbanistica tutela e conservazione del territorio, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, turismo sostenibile; transizione ecologica ed efficientamento energetico privato/pubblico.

Presentati da CNA, durante l'incontro, anche i dati relativi al decremento demografico e alla crisi delle imprese, che hanno portato ad un confronto sul nuovo Piano di urbanistica generale (PUG) che dovrà programmare le linee di sviluppo del territorio comunale di qui ai prossimi anni.

Sul tema della sanità, si è discusso del futuro ruolo dell'ospedale cittadino nonché dell'esigenza di una migliore gestione della sanità territoriale.

L'istruzione, come tematica, ha toccato l'università di Urbino, convenendo sulla necessità di individuare nuovi percorsi di studio rispetto agli esistenti, per attrarre nuovi studenti e attivare nuove specializzazioni.



