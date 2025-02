Preoccupazione nel pomeriggio per un cavallo rimasto impantanato nel fango in Contrada Cardagnano senza riuscire a liberarsi e rialzarsi perchè ormai senza forze.

In suo soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Tolentino che, con l'aiuto del proprietario dell'animale e del veterinario, e l'utilizzo di fasce di tessuto sono riusciti a farlo rimettere sulle zampe.



