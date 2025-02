Calano assunzioni previste febbraio, aumentano nel trimestre

Le assunzioni nel mese di febbraio 2025 per le Marche sono in diminuzione, da oltre 9.300 mila a 8.800 (-500), mentre quelle programmate nel trimestre febbraio - aprile 2025 sono in crescita: da 31.350 a 32.740 con un aumento di oltre mille unità, pari al +3,6%. Questo sulla base dei dati Excelsior Unioncamere elaborati dal Centro Studi Cna Marche. In Regione ai primi 10 posti tra le entrate programmate dalle imprese vi sono: Addetti alle vendite (860 entrate previste a febbraio 2025); Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione (640 entrate programmate); Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci (530 entrate); Personale non qualificato nei servizi di pulizia (470 entrate); Operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili (420 entrate programmate); Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni; i Meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse/mobili (per entrambe le figure 380 entrate programmate); Conduttori di veicoli a motore (360 entrate programmate); addetti alla lavorazione dei metalli (290 entrate programmate); Tecnici dei rapporti con i mercati (280 entrate programmate). "Il calo delle assunzioni di lavoratori a febbraio rispecchia la fase di ripiegamento delle attività manifatturiere. La figura professionale più gettonata nell'ambito manifatturiero si trova solo al settimo posto; nelle prime posizioni troviamo quattro figure professionali del terziario. Continua la ricerca di lavoratori in edilizia, questo perché la domanda resta superiore alla disponibilità delle qualifiche richieste", commentano il presidente Cna Marche Paolo Silenzi e il segretario Moreno Bordoni.



