A Loreto per la piccola Ernisa è ancora gara di solidarietà

Una città intera ha adottato la piccola Ernisa, una bimba albanese arrivata in Italia grazie all'impegno di Don Paolo Volpe, per poterla sottoporre a cure adeguate alla gravità della sua malattia. Alla gara di solidarietà scattata dalla scorsa estate hanno partecipato in tanti, realizzando varie iniziative di raccolta fondi per sostenere la famiglia e mettendo a disposizione una casa completamente arredata. La piccola arrivata con la mamma ora è stata raggiunta anche dal fratellino e dal papà che ora lavora in un'azienda come operaio.



L'ultima iniziativa organizzata è stata una cena di beneficenza alla quale hanno partecipato circa 150 loretani presso i locali della Sacra Famiglia e San Camillo e alla cui realizzazione hanno contribuito La Pasta di Giovanni Perna, Sì con te Viale Marche, Due S di Schiavoni Silvano, Cidas, Loreto Altotting Club, Rotary Club Loreto, Pastificio Consalvi, Nova Volley Loreto e la Konero Sound che ha animato la serata. Alla serata al termine della quale sono stati raccolti circa 2.500 euro, hanno partecipato tra gli altri il sindaco Moreno Pieroni, l'Assessore Fabiola Principi e i consiglieri comunali Paolo Albanesi e Belinda Raffaeli. Per sostenere la piccola Ernisa e la sua famiglia è attivo un conto corrente bancario con Iban: IT38K0849137380000160100475



