Trovato con bazar droga addosso, arrestato da Polizia a Jesi

La Polizia del Commissariato di Jesi (Ancona), ha arrestato ieri pomeriggio, in fragranza di reato, un cittadino iracheno per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, classe 1988, senza fissa dimora, è stato individuato dagli agenti che, in abiti civili, stavano pedinando un italiano, noto assuntore di cocaina, per monitorarne i contatti. Quest'ultimo si stava spostando in automobile, poi, giunto in piazza Baccio Pontelli si è incontrato con uno straniero, già noto ai poliziotti quale spacciatore di cocaina con base operativa a Falconara Marittima.

I due, in auto, sono stati quindi seguiti, e con l'ausilio dei poliziotti della Squadra Volante sono stati bloccati poco dopo, per essere controllati. La perquisizione ha permesso di rinvenire indosso all'iracheno un panetto di hashish da 100 grammi, 22 grammi di di cocaina bianca e 0,5 grammi di cocaina rosa, stupefacente molto in voga tra i giovani. Nascosto negli slip aveva un bilancino di precisione. L'altro non aveva con se' stupefacente.

Lo spacciatore , su disposizione del magistrato di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliati in un'abitazione di Jesi, in attesa dell'udienza di convalida prevista questa mattina.

Sempre nella giornata di ieri, personale della Squadra Volante, nel corso del medesimo servizio antidroga, in questa via Spina, ha sottoposto a controllo un cittadino nigeriano, classe 1992, trovandolo in possesso di grammi 2,85 di marijuana suddivisa in più dosi. L'uomo è stato segnalato per uso personale di stupefacenti, alla competente autorità amministrativa.



