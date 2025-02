Ricci (PD): "Domani a Fermignano per ascoltare i giovani"

"Le istituzioni devono stare al fianco dei giovani ed investire su di loro. Ascoltarli è importante, dare delle risposte concrete è un dovere". Così l'europarlamentare PD, Matteo Ricci, alla vigilia della terza cena del format "Un Marchigiano alla porta" che domani si terrà a Fermignano, dove sarà ospite proprio di un gruppo di giovani ragazzi e ragazze.

"Sarà un'occasione importante per confrontarmi con loro e comprendere i loro problemi, le loro preoccupazioni - dice Ricci - già nelle cene precedenti ho avuto modo di capire quanto amino il nostro territorio e quanti sforzi debbano fare per costruire un futuro nelle Marche - aggiunge - li ammiro per questo, per la loro caparbietà, ma allo stesso tempo colgo anche il campanello d'allarme che mi stanno lanciando - ovvero che - le Marche sono un posto stupendo che dovrebbe invogliare i giovani a restare, evitando che fuggano. Per cui se ciò non avviene, come i 1000 giovani fuggiti negli ultimi anni testimoniano, allora le istituzioni devono porsi una domanda e cercare delle risposte al più presto".

Altro tema importante per la cena di domani che l'europarlamentare immagina di affrontare sarà quello della sanità e delle infrastrutture: "Bisogna accendere l'attenzione sulle aree interne e sui servizi necessari" riferendosi "al servizio sanitario così come a quello dei collegamenti, perché il rischio di spopolamento comporta anche la conseguente mancanza di personale medico, mettendo così in pericolo il territorio e la sua comunità".

"Sarà un'occasione anche per congratularmi con la città di Fermignano, la sua amministrazione e i suoi cittadini per il riconoscimento ottenuto dall'Europa recentemente - conclude Ricci - il marchio europeo di eccellenza della governance (Eloge) testimonia il grande lavoro svolto da chi amministra il territorio ma allo stesso tempo anche il riconoscimento positivo dei cittadini verso i suoi amministratori".



