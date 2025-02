Nuovo defibrillatore a bordo dell'Alfa Romeo Tonale della Gdf

Un nuovo defibrillatore all'avanguardia è a disposizione dei militari della Guardia di Finanza di Macerata e potrà essere utilizzato per soccorrere le persone colpite da arresto cardiaco. Il dispositivo salvavita è stato donato alle Fiamme Gialle dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) Sezione Macerata. A consegnare lo strumento questa mattina al Comandante Provinciale, Colonello Ferdinando Mazzacuva è stato il Presidente Provinciale dell'Andi, Michele D'Angelo durante la sua visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Macerata. Si tratta di un dispositivo salvavita DAE semi-automatico. Il modello donato garantisce una straordinaria prontezza operativa perché gestisce tutte le operazioni autonomamente, informando il soccorritore delle attività che il dispositivo esegue e perché l'azionamento delle scariche avviene in modo semi-automatico con l'intervento dell'operatore, previo avviso verbale da parte del sistema.

Alla consegna era presente anche il Tenente Colonnello Giuseppe Perrone, Comandante del Gruppo di Macerata, in quanto il defibrillatore in questione andrà ad incrementare la dotazione della nuova autovettura Alfa Romeo Tonale Benzina Hybrid, da poco assegnata a quel Reparto, per essere prevalentemente impiegata nell'ambito delle operazioni di controllo economico del territorio, 117 e, più in generale, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La Tonale della Guardia di Finanza è caratterizzata da elevati livelli prestazionali perchè dispone di un propulsore termico da 1500 cc che, unitamente ad un motore elettrico, è in grado di erogare 160 cv. La vettura, il cui cambio automatico è a doppia frizione a sette rapporti, è dotata dei più moderni e funzionali equipaggiamenti di polizia come, ad esempio, un microfono "parla/ascolta" che permette di effettuare comunicazioni di messaggi all'esterno. Nella parte posteriore dell'abitacolo è ricavata una monocellula in policarbonato nella quale può trovare posto la persona fermata/arrestata da trasportare, sorvegliata in sicurezza dai militari operanti attraverso il divisorio trasparente che la separa dalla zona anteriore. I finanzieri di Macerata, grazie al design moderno e funzionale e alle avanzate dotazioni della nuova autovettura operativa, avranno la possibilità di operare il controllo economico del territorio con maggiore efficacia e nella massima sicurezza, e ora, con il defibrillatore donato dall'Associazione Dentisti, di prestare anche assistenza e tempestivo soccorso agli utenti della strada.



