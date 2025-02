Nuovi segretari Fnp-Cisl della provincia di Ancona

Conclusi i congressi Fnp-Cisl della provincia di Ancona con l'elezione dei nuovi Segretari generali per i diversi territori. Danilo Capogrossi, guiderà il sindacato dei pensionati per le aree di Fabriano, Jesi e Senigallia, nella squadra Mariapia Pastorelli e Maurizio Rotatori. Mentre Paolo Andreucci è stato riconfermato al vertice di Ancona, ad affiancarlo saranno Stefania Bramucci e Anna Malinconico, elette nella nuova squadra dirigente. "Molte le sfide che ci vedranno impegnati nel nostro territorio", ha dichiarato Capogrossi a margine della sua elezione. "La nostra attenzione sarà rivolta ai bisogni dei nostri iscritti, vogliamo confrontarci sulle problematiche delle aree interne e, in particolare, porre un focus sulla questione delle non autosufficienze". Per Andreucci "la realizzazione dei progetti di sanità digitale, Fascicolo Sanitario elettronico, Telemedicina e prenotazione visite tramite app, sono obiettivi concreti, ampiamente finanziati dal Pnrr, che possono realizzarsi in tempi brevi e su cui stiamo lavorando da tempo con iniziative di inclusione digitale riservate ai pensionati".



