Minorenne di Recanati arrestato per rapina

Impugna un collo di bottiglia di vetro e minacciando due suoi coetanei si fa consegnare del materiale hi-tech che custodivano nei loro zaini. Una rapina che è costata l'arresto, in flagranza di reato, per un giovane minorenne di Recanati (Mc). A far scattare le manette ai polsi sono stati i carabinieri della locale Stazione. Il tutto - stando al racconto dei militari - è avvenuto il 24 febbraio, quando appunto, il ragazzo "in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcol", si è reso protagonista della rapina.

"Non ancora soddisfatto della sua azione - raccontano ancora i carabinieri - il ragazzo ha costretto uno dei due coetanei a seguirlo presso una tabaccheria per farsi acquistare degli oggetti". Il comandante della Stazione di Recanati, dopo aver ricevuto la segnalazione di quanto stava accadendo, si è recato sul luogo dell'evento e nonostante l'atteggiamento aggressivo del ragazzo, è riuscito a immobilizzarlo e ad arrestarlo, anche grazie all'ausilio di altri due militari giunti sul posto. Il giovane, subito dopo, su disposizione della procura per i minorenni di Ancona, è stato condotto in un Centro prima accoglienza, presso l'Istituto penale minorile a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile di Ancona in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA