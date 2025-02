Maltempo sposta il Carnevale di Ancona, sfilate domenica 9

Il Carnevale 2025 di Ancona programmato per sabato 1° marzo, con sfilate e concorso, si sposta a domenica 9 marzo per le previsioni meteo che portano pioggia. E' ancora possibile ancora iscriversi al concorso delle maschere più belle, fino a martedì 4 marzo compilando il form on-line al link: https://forms.gle/MwLSRVTjykhSjaKi7 In palio ricchi premi per i numerosi gruppi che partecipano con maschere che vanno da personaggi di fantasia a quelli del mondo dei cartoon, della cinematografia, della musica o tra i più rappresentativi della tradizione carnevalesca.

Il concorso premierà la migliore maschera singola, coppia, la migliore di gruppo, la maschera del borgo o quartiere, delle scuole. Un premio sarà dedicato anche agli studenti universitari rendendoli così partecipi della vita cittadina



