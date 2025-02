Lotta al papilloma virus: screening e test HPV gratuiti

In occasione della giornata mondiale per la lotta al papilloma virus (HPV) del 4 marzo e della festa della donna dell'8 marzo, l'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino (Ast PU) lancia un'importante iniziativa di prevenzione oncologica che permetterà, dal 4 al 7 marzo, alle donne dai 30 ai 64 anni che non hanno ancora partecipato allo screening HPV, di effettuare il test gratuitamente, previa prenotazione telefonica al numero verde 800710977, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

"Gli screening oncologici sono uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori - afferma il direttore generale dell'Ast PU, Alberto Carelli - la diagnosi precoce permette di affrontare la malattia allo stadio iniziale, aumentando le possibilità di guarigione".

"L'HPV è un virus molto diffuso che può causare il tumore della cervice uterina - spiega la responsabile dello screening, Jacqueline Orciani - individuare subito eventuali lesioni precancerose ci permette di intervenire tempestivamente".

"Aderire agli screening è fondamentale per aumentare le possibilità di sopravvivenza e migliorare la qualità di vita dei pazienti, per questo come regione abbiamo potenziato queste importanti iniziative" dichiara il vice presidente della giunta e assessore alla sanità della regione Marche, Filippo Saltamartini. Le segreterie organizzative screening oncologici delle cinque Ast della regione sono a disposizione per fornire informazioni e prenotare gli screening, sia attraverso i numeri verdi gratuiti che tramite email dedicate.



