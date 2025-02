Lo striscione per Giulio Regeni esposto dal balcone del sindaco

"Verità per Giulio Regeni". Questa la scritta sullo striscione che torna esposto dal balcone del comune di Pesaro, sotto la finestra dell'ufficio del sindaco, riprendendo così la campagna di sensibilizzazione lanciata da Amnesty International nel 2016, per non permettere che l'omicidio del giovane ricercatore italiano finisse per essere dimenticato e per il quale dopo otto anni dal rapimento e dalla morte, il 20 febbraio 2025, è ripreso il processo ai quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati di lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. "La comunità non si dimentica, cerchiamo ancora verità e giustizia - dicono il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani e l'assessora, Sara Mengucci - il precedente striscione si era deteriorato ed è stato sostituito con uno nuovo, a dimostrazione che il comune di Pesaro non si arrende e continuerà a cercare, assieme a tutti gli altri comuni in rete, giustizia e verità per il nostro connazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA