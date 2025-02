Imprenditori calzaturieri nel progetto Tween transformation

Scarpe ecologiche e nuove competenze digitali, ambientali e di cyber security per gli imprenditori calzaturieri delle Marche e per i loro dipendenti. Anche aziende marchigiane nell'ambito di un progetto europeo "Tween transformation" di cui sono Paesi partner Italia, Turchia, Spagna e Portogallo con i loro distretti presentato ad Ankara alla presenza delle associazioni di rappresentanza delle nazioni coinvolte. Per la Cna è intervenuto Riccardo Battisti responsabile dipartimento Relazioni sindacali Cna Marche, accompagnato da Elmo de Angelis, esperto di progettazione europea per Cna Marche. Per le Marche il comparto pelli, cuoio e calzature è fondamentale. Le imprese marchigiane del comparto sono 2.580, di cui 2.301 di calzature e 279 di pelletteria e prodotti in cuoio, e danno lavoro a 21.863 persone. La provincia di Fermo è al primo posto con 11.407 addetti, seguita da Macerata con 6.678, la provincia di Ascoli Piceno è al 17esimo posto con 1.234 addetti. "Un settore, quello calzaturiero, in forte trasformazione, dove le difficoltà dell'ultimo anno, sono dovute ad un profondo cambiamento dei consumi e dei mercati", il commento di Riccardo Battisti. "Attenzione alla sostenibilità ambientale e ricerca di nuovi mercati anche grazie alle competenze digitali ed alle vendite on line possono diventare elementi vincenti per le sfide della competizione internazionale. Il confronto con gli operatori turchi ci ha permesso di capire le dinamiche di un'economia che compete sul mercato delle calzature sul prezzo, ma che sta studiando stile e tecnologia italiana", ha concluso.



