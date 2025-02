Giovani agricoltori marchigiani: confronto su Pac del futuro

Fondi europei destinati ai veri agricoltori, una gestione meno ideologica che riconosca il lavoro agricolo come atto quotidiano di difesa del territorio, dell'ambiente e della biodiversità. Meno burocrazia e più incentivi per investire in innovazione e tecnologia. Sono questi alcuni dei messaggi che i giovani agricoltori delle Marche lanciano alle istituzioni europee. Idee scaturite dal confronto che si è tenuto questa mattina alla Mole Vanvitelliana di Ancona dove si sono riuniti oltre 30 giovani agricoltori provenienti da tutte le Marche per partecipare all'evento "Info Pac - La Pac che vorrei".

L'incontro, organizzato da Coldiretti Giovani Impresa, si è svolto al The Mole Caffè Letterario con l'obiettivo di delineare un manifesto condiviso sulla Politica Agricola Comune (PAC) post 2027. Durante la mattinata, i partecipanti hanno preso parte a un project work strutturato in lavori di gruppo. Presenti per Coldiretti Giovani Impresa Lorenzo Olivieri oltre al direttore di Coldiretti Marche, Alberto Frau, che ha aperto l'incontro con un saluto istituzionale. "I risultati di questa giornata di confronto saranno fondamentali per orientare le discussioni istituzionali previste nel corso del 2025 e per definire le tematiche più rilevanti per il settore agricolo marchigiano", spiega Arianna Bottin, delegata di Coldiretti Giovani Marche.

Coldiretti, attraverso questa iniziativa, ribadisce il proprio impegno nel sostenere le nuove generazioni di imprenditori, affinché possano contribuire attivamente alla costruzione di un futuro agricolo più equo e sostenibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA