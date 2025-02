Edoardo Leo e Edoardo Bennato a Macerata in Sferisterio Life

La rassegna Sferisterio Live in programma a Macerata per l'estate con proposte che accolgono diversi generi di spettacolo, si arricchisce dopo Gianna Nannini, Massimo Ranieri, Steve Hackett, Alessandra Amoroso e Serena Rossi, di altri due grandi ospiti: Edoardo Leo il 14 settembre e Edoardo Bennato il 20. Il pluripremiato attore e regista Leo, lanciato dalla serie televisiva 'Un medico in famiglia' e interprete tra gli altri del film 'Smetto quando voglio' offrirà al pubblico dell'Arena un reading-spettacolo intitolato ' Ti racconto una storia' , che riassume in uno show di due ore vent'anni di carriera dell'artista, attualmente nei cinema italiani con l'esilarante pellicola 'Follemente'.



Considerato l'erede di Gigi Proietti, in grado di spaziare dal teatro al cinema alla tv, Leo snocciolerà aneddoti, appunti e ricordi accompagnati sul palco dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir, oscillando tra poesia e comicità. In scena reciterà non solo brani e monologhi di scrittori celebri come Stefano Benni, Italo Calvino, Gabriel Garcia Marquez e Umberto Eco, ma anche testi di autori contemporanei o scritti da lui.

Uno spettacolo che si preannuncia coinvolgente prodotto da Stefano Francioni e organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Edoardo Bennato porterà sul palco la sua grande esperienza di cantastorie proponendo in un concerto di due ore ad altro contenuto di rock end blues i brani più celebri della sua quarantennale carriera, assieme ad una selezione di nuove canzoni tratte dal suo ultimo album 'Non c'è'. Ad accompagnato la sua storica formazione, la BeBand, che assieme alla proiezione di suggestivi video concorrerà ad avvolgere il pubblico in un universo di personaggi resi immortali dalla sua musica. Organizzazione Ventidieci.



