Dopo l'estate lavori in Via Einaudi, nel 2026 in Via Mattei

Tra settembre e ottobre sarà rifatto il manto stradale di via Einaudi, tra via Mattei e il molo sud, superficie complessiva di 6200 mq e una spesa totale di 800mila euro, che sarà ripartita tra il Comune di Ancona e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Nel 2026 invece sarà la volta di via Mattei, nello specifico il tratto secondario lato Marina Dorica, per una superficie di 8.800 mq e un costo stimato di 1,2 milioni di euro. Nel biennio 2025-2026 l'Autorità Portuale stanzierà 1 milione di euro l'anno. Per l'anno 2025 il Comune metterà invece a disposizione 400mila euro.

È stato firmato questa mattina in Comune l'accordo quinquennale tra il Comune e l'Autorità Portuale per gli interventi di manutenzione straordinaria in alcune strade di proprietà comunale che insistono sull'area portuale. In tutto sono state identificate diciassette strade che necessitano di lavori che saranno definiti ogni due anni con una specifica programmazione.

"Questa è un'ulteriore risposta in termini di opere pubbliche di cui questa città ha molto bisogno- ha dichiarato il sindaco Daniele Silvetti -. Rinnoviamo la collaborazione con l'Autorità Portuale già vissuta in occasione del G7 della Salute. Le strade individuate sono il sistema nervoso della viabilità del porto e devono soddisfare le esigenze di tante attività di logistica, di pesca, di cantieristica che insistono nell'area".

Ha sottolineato l'importanza dell'accordo anche il presidente dell'Autorità Portuale, Vincenzo Garofalo, definendolo "un esempio leale di collaborazione, anche grazie all'individuazione di criteri oggettivi di ripartizione della spesa".

Un accordo raggiunto per la prima volta tra Comune e Autorità Portuale, come sottolineato dall'assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Stefano Tombolini: "Vogliamo migliorare la percorribilità e la sicurezza delle strade comunali all'interno del porto e favorire un buon collegamento tra porto e città.

Questa è una risposta al porto, alla città e all'interconnessione" ha aggiunto l'assessore.



