Donazioni di sangue, record ad Ancona

Nuovo record di donazioni di sangue ed emocomponenti per la UOC di Medicina Trasfusionale della AST di Ancona. A Fabriano il 2024 ha fatto registrare un totale di 6.358 donazioni, superando le attività effettuate dal 2014 in poi. L'attività inerente le donazioni di sangue e plasma in aferesi ha visto un incremento rispettivamente del 15% e 34%, generando un incremento del 38% delle trasfusioni di emazie e piastrine in reparto, con una riduzione del 19,5% degli accessi in pronto soccorso per le trasfusioni. Aumento importante anche degli accessi per la terapia marziale endovena, con un incremento di circa il 500% rispetto all'anno precedente.

Buoni risultati anche a Senigallia e a Jesi dove la sala prelievi del trasfusionale è la principale dell'intera regione ed esempio di rilevanza nazionale.

Fondamentali per le scorte la collaborazione con Avis e la riduzione dei consumi di emocomponenti da parte dei clinici, nel rispetto di standard moderni; ciò ha permesso di ampliare l'offerta ambulatoriale per i pazienti che accedono per terapie nei tre presidi ospedalieri e l'offerta terapeutica per gli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale (gel piastrinico, siero-collirio autologo, lisato piastrinico), terapia di estrema efficacia e modernità, ovvero la medicina rigenerativa, che mette AST di Ancona al passo con le regioni virtuose.

"Le donazioni di sangue ed emocomponenti permettono di salvare vite per questo desidero ringraziare la rete virtuosa coinvolta nella donazione, una realtà che rappresenta un modello d'eccellenza" dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini.





