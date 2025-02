Campionato pallacanestro, studenti in gara con le magliette Nba

I giovani cestiti di alcune scuole di Ancona hanno ricevuto oggi le mitiche magliette dell'Nba con le quali si sfideranno al torneo della settima edizione della junior Nba Fip Schools League, una realtà consolidata nelle attività del settore giovanile e del settore scuola della Federazione italiana pallacanestro (Fip). Oggi, all'interno delle sale del Museo Archeologico Nazionale un sorteggio che ha permesso di abbinare le divise agli istituti scolastici in gara e consegnate agli entusiasti studenti-cestisti under 13.



"Questo evento ha una doppia valenza - ha spiegato l'assessore comunale Marco Battino, presente insieme a Maurizio Biondini e Walter Magnifico, rispettivamente presidente e vice di Fip Marche - offre ai nostri concittadini più giovani la possibilità di avvicinarsi a una delle discipline sportive più radicate nella cultura sportiva e più praticate nel mondo, e, crea l'occasione di conoscere il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, con i suoi innumerevoli e interessanti riferimenti alle origini e alla storia più antica della nostra terra". E' la prima volta che l'evento, che si ripete negli anni, si svolge all'interno di un museo anzichè in una palestra. "Lo sport è cultura e accoglienza - ha spiegato l'assessore - è dunque giusto che sia anche l'occasione di conoscere la nostra storia attraverso la visita ad un luogo come il Museo Archeologico Nazionale che ne racchiude molta". "E rispecchia - gli hanno fatto eco gli organizzatori - il nostro intento di favorire la scoperta delle bellezze culturali del territorio" da parte dei ragazzi delle scuole medie. Una opportunità che si realizza grazie all'impegno del Comune". Dopo il sorteggio la numerosa delegazione di studenti ha visitato il Museo e l'entusiasmo si è così spostato dall'aver ricevuto l'ambita maglietta Nba alla magia dei meravigliosi reperti - illustrati dal direttore del Museo Diego Voltolini - che i ragazzi hanno visitato durante un breve tour.



Domani, sempre alle ore 10.00, si svolgerà il Draft Event di Ascoli Piceno e Fermo che si terrà al Palazzo dei Priori, in Piazza del Popolo a Fermo. "Coniugare in questo modo sport e cultura è un'ottima iniziativa per le scuole anconetane - ha detto l'assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli - e per questo esprimo i miei complimenti agli organizzatori e il più sincero in bocca al lupo a tutti gli studenti che si cimenteranno nella competizione".



Il torneo è nato a Roma nel 2016, con 30 scuole della capitale. La formula della prima edizione si è poi ampliata nell'intero territorio nazionale, offrendo un'occasione importante per far conoscere e praticare il basket nelle scuole medie. L'edizione 2025 si svolgerà in sedici città e si concluderà a maggio con le vincitrici delle tappe cittadine ospitate dalla FIP al Final Event.

Le Marche, grazie alla collaborazione tra il Comitato Regionale FIP e gli Uffici Scolastici, hanno sempre partecipato al torneo e anche quest'anno portano due città: Ancona e Ascoli Piceno-Fermo. Le altre città iscritte sono Bari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Perugia, Pescara e Chieti, Livorno, Reggio Calabria, Roma, Trani e Barletta, Trieste e Venezia. Il format prevede partite di 10 minuti, ragazze e ragazzi in campo, distribuzione gratuita dei kit di gioco, premio in palio l'anello JR NBA così come succede per il torneo Under 13. GSono in totale 64 le squadre marchigiane che si sfideranno: 34 Ancona e 30 Ascoli/Fermo.



