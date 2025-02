Camion si ribalta: trasportava strumenti per l'ospedale

Incidente a Urbino questa mattina dove un camion addetto al trasporto di materiali utili per le risonanze magnetiche si è ribaltato. Nessun ferito grave. Solo una donna portata all'ospedale per accertamenti in quanto, nel tentativo di evitare il camion, è finita con la macchina fuori strada. L'episodio si è verificato intorno alle ore 10:30, in via Giuseppe Di Vittorio. Il camion era diretto verso l'ospedale della città ducale per trasportare materiale utile alla struttura sanitaria quando, per motivi ancora da accertare, si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario. Si registrano ancora rallentamenti verso Urbino a seguito dell'incidente lungo il tratto stradale interessato dal passaggio per via Giuseppe Di Vittorio.



