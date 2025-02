Biancani ad Acquaroli: "Diamo continuità all'anno da capitale"

"Nel 2024 la città, da capitale italiana della cultura, ha svolto un ruolo strategico per la promozione e l'accoglienza turistica del territorio marchigiano, dobbiamo continuare a portare avanti questo progetto di alta qualità culturale che il comune non può sostenere da solo". Così il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, rivolgendosi alla regione Marche e chiedendo al presidente, Francesco Acquaroli, un sostegno di "almeno 200 mila euro per la continuità di Pesaro capitale".

"Dobbiamo usarla come trampolino di lancio per la promozione del territorio tutto con il supporto della regione Marche - dice il sindaco - non dobbiamo disperdere l'enorme patrimonio riversato sulla città, sulla provincia e sulla regione nel 2024, ma capitalizzarlo per metterlo al servizio dell'intero territorio - aggiunge - per questo chiediamo alla regione la somma minima necessaria per consentire a Pesaro 2024 di continuare ad essere, nell'interesse di tutti i marchigiani, un riferimento per la promozione del patrimonio e dell'accoglienza turistica dopo l'esperienza straordinaria dell'anno appena trascorso".

Biancani parla poi di dati, citando quelli portati dal vicesindaco, Daniele Vimini, alla BIT di Milano: "1 milione di presenze nel 2024, pernottamenti in crescita del 28% con 240mila visitatori in più rispetto al 2023, tra gennaio e dicembre, la regione ha registrato incrementi attorno al +3%" per questo "vogliamo continuare a fare la nostra parte offrendo un servizio di accoglienza qualificato che però ha un costo e quindi abbiamo bisogno di avere al nostro fianco la regione per sostenerlo".





