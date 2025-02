Bancari ai fornelli, la sfida diventa una serie web

Duecento tra bancarie e bancari del Banco Marchigiano si sono sfidati ai fornelli e la loro impresa è diventata una serie web visibile su Youtube. È quanto andato in scena al Fermo Forum, da un'idea del Direttore Generale del Banco Marchigiano, Massimo Tombolini: la location è diventata il set per un'enorme cucina in cui gli impiegati, lontani da documenti e computer, hanno tagliato, sfilettato, lavato, e poi soffritto, assaggiato, guaranito. Divisi in brigate e raggruppati in squadre, i quasi 200 bancari si sono sfidati sotto la guida di cinque cuochi, per poi ricevere un voto finale che ha decretato la squadra vincitrice.

A valutare una giuria composta dal Consiglio di Amministrazione della Banca e dal Collegio Sindacale. Il giudizio finale lo ha dato lo chef Simone Scipioni, marchigiano di Montecosaro trionfatore di Masterchef 7 nel 2019.

L'evento è diventato, con la regia di Mattia Toccaceli, creativo e content specialist, una serie web di 7 puntate, "Show Cooking Team", che ha esordito nei canali social del Banco Marchigiano nei giorni scorsi e che, ogni venerdì, pubblicherà una nuova puntata sul canale Youtube della Banca, fino alla proclamazione finale dei vincitori.



