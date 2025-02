Aziende al The White di Milano e settimana moda di Parigi

Una rappresentanza di imprese delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo - Valentino Orlandi, Giovanna Nicolai, Shade e Mariel Bags - è presente all'edizione 2025 di The White, la prestigiosa vetrina internazionale dedicata alle collezioni pret-a-porter che si tiene durante la Milano Fashion Week, partita oggi, 27 febbraio. Intanto, proseguono i bilanci post Micam e Mipel, con la vicepresidente interprovinciale Confartigianato Calzature, Silvia Marzetti, che sottolinea come le due importanti fiere di settore si sono concluse "con la consapevolezza che c'è una grande voglia di rinnovamento, con i buyer che seguono l'esigenza del consumatore di confrontarsi con nuove proposte e con innovazioni attente anche all'ecosostenibilità". Si sono riscontrati buoni arrivi, tra gli altri, dalla Svizzera e dagli Stati Uniti, "sperando che la minaccia dei dazi non aggravi la situazione. Ora dobbiamo raddoppiare gli sforzi ed essere commercialmente presenti in più eventi". Per questo motivo, all'interno della settimana della moda di Parigi, dal 3 all'11 marzo, è in programma Marche en Mode Fashion Show, sfilata organizzata dalla Regione Marche, in collaborazione con Atim e Camera di Commercio delle Marche, nell'Ambasciata d'Italia in Francia. Anche qui, parteciperà una rappresentanza di imprese delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, con otto brand "che avranno così un'interessante occasione per potenziare la propria presenza nei mercati internazionali", conclude Marzetti.



