Auto in fiamme, indagini in corso

Auto in fiamme nella notte appena trascorsa, a Fermo.

Erano circa le 4 quando i vigili del fuoco hanno ricevuto una richiesta di intervento per un'auto a fuoco in un parcheggio di un condominio nel quartiere fermano di Santa Petronilla.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme che, nel frattempo, avevano distrutto la parte anteriore della vettura, evitando che l'incendio potesse propagarsi fino ad avvolgere completamente l'auto, e scongiurando un possibile coinvolgimento di una seconda vettura parcheggiata a poca distanza, così come della parete della palazzina soprastante.

Con i vigili del fuoco, anche una volante della polizia di Stato. Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell'incendio



