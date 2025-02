Anziano trovato morto in una scarpata ad Altidona

Un anziano di 81 anni è stato trovato senza vita in una scarpata ad Altidona (Fermo). Quando sono arrivati sul posto i soccorritori, per l'uomo non c'era più nulla da fare.

L'Sos è scattato ieri sera intorno alle 20,30 quando al 118 è arrivata una segnalazione per un corpo in una scarpata, a circa 5 metri sotto il livello della strada.

A quel punto la macchina dei soccorsi si è attivata arrivando subito in via Puccini, da dove era partita la segnalazione.

I vigili del fuoco si sono calati nella scarpata e hanno recuperato il corpo dell'uomo per poi affidarlo ai sanitari ma per l'anziano non c'era ormai più nulla da fare. Sembra che l'uomo si fosse allontanato da casa alla ricerca del suo cane, non facendovi però, purtroppo, più ritorno. Alla base del decesso probabilmente un malore.



