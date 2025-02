Al cimitero di Posatoria l'avvio dei lavori di manutenzione

Prendono avvio i lavori al cimitero di Posatora. Gli interventi previsti interesseranno le parti in calcestruzzo armato con verifica e trattamento dei ferri e rispristini di copriferri, interventi su solai, pavimentazioni e coperture con parziale rifacimento delle stesse e recupero delle finiture di facciata. Gli stessi si inseriscono nel primo contratto applicativo di manutenzione dell'intero cimitero di Posatora, per un totale lavori di 481.543,66 euro (al netto del ribasso) e un investimento dell'Amministrazione pari a 750mila euro.

L'intero Accordo Quadro di manutenzione straordinaria del Cimitero di Posatora prevede un finanziamento totale di 1,5 milioni euro in tre annualità. L'impresa aggiudicataria è il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.di Rimini, che ha designato come consorziata esecutrice l'impresa Macoser srl di Fano.



Dal 28 febbraio prossimo e fino al termine dei lavori sarà quindi interdetto l'accesso e la fruizione da parte di utenti e operatori del settore (fiorai, marmisti, imprese funebri, addetti di Ancona Servizi) al colombario SERIE 8 relativamente al solo blocco a monte, lato ingresso. Interdetto anche il solo ingresso a monte, prospiciente la SERIE 9 e soltanto per le giornate del 3 e 4 marzo 2025.

Il Cimitero di Posatora resterà fruibile ad utenti ed operatori rispettando l'orario di apertura vigente, ad eccezione per le due aree suddette oggetto di interdizione; l'accesso continuerà ad essere garantito tramite il secondo ingresso, posto a valle della stessa area cimiteriale.

I lavori sono di manutenzione straordinaria e conservativa andranno ad interessare le varie strutture presenti all'interno del cimitero. Si procederà però per singole strutture, in modo da limitare il più possibile disagi per gli utenti.



"Dopo l'avvio dei lavori al cimitero del Pinocchio, proseguiamo gli interventi di manutenzione straordinaria e conservativa anche per Posatora. Entrambi gli interventi rappresentano il primo passo di un programma di lavori più ampio che nei prossimi due anni interesserà diversi cimiteri frazionali, con l'obiettivo di risolvere l'annosa mancanza di manutenzione dei cimiteri cittadini" ha ricordato l'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Ancona, Stefano Tombolini.



