Viola misura di allontanamento dalla famiglia, arrestato

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Monterubbiano (Fermo) hanno assicurato alla giustizia un 37enne con precedenti penali, accusato di maltrattamenti in famiglia. Nonostante fosse già sottoposto a misure cautelari che prevedevano l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori, l'uomo si è presentato presso l'abitazione dei congiunti, violando così le prescrizioni impostegli.

Dopo questa violazione, i militari della Stazione carabinieri di Monterubbiano hanno segnalato il caso alla Procura competente e successivamente, coadiuvati dal Nucleo Operativo e dalla Stazione di Monte Urano, avendo ottenuto un mandato di arresto a carico dell'individuo, hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a rintracciarlo e arrestarlo a Porto Sant'Elpidio.

L'arresto è stato eseguito in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Fermo, in risposta all'aggravamento della misura cautelare già in atto. L'uomo è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Fermo, dove rimarrà a disposizione della competente Procura.

L'operazione si inserisce in un contesto più ampio di attenzione e tutela delle vittime di maltrattamenti, a dimostrazione dell'impegno dell'Arma e della Procura nel tutelare le vittime di tali odiosi reati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA