Sferra un pugno in faccia a un poliziotto e scappa

Aggredisce un poliziotto colpendolo con un pugno in faccia e scappa. Sono in corso le ricerche del fuggitivo.

Nel corso della nottata appena trascorsa, la polizia di Stato è stata chiamata a intervenire a Porto Sant'Elpidio (Fermo) dopo aver ricevuto delle segnalazioni che parlavano di alcune persone che stavano danneggiando una roulotte nella zona sud della città. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno fermato un uomo di origini nordafricane che inizialmente si è mostrato collaborativo. Ma quando gli agenti lo hanno invitato a salire a bordo della volante per essere accompagnato in questura, l'uomo ha sferrato un pugno in faccia a uno degli agenti ed è scappato.

L'agente di pattuglia col poliziotto ferito, dopo aver soccorso il collega, ha provato ad inseguire il malvivente che, però, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Sono in corso le ricerche del fuggitivo. Il poliziotto aggredito non è in gravi condizioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA