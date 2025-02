Riforma 4+2, Valditara 'Oltre 6.200 iscrizioni a primo anno'

"Abbiamo bisogno di dare sbocchi professionali ai nostri giovani, che siano sempre più rispondenti alle necessità del territorio e del mondo produttivo. Questo per far sì che si possano inserire rapidamente e con successo nel tessuto lavorativo. A ieri siamo arrivati a oltre 6.200 iscrizioni al primo anno e se calcoliamo quelle dello scorso anno, riteniamo che per giugno avremo circa 10mila iscritti al primo e secondo anno del sistema 4+2. Questo consente anche di dare nuova linfa alle iscrizioni agli Its che stanno crescendo di anno in anno, e anche di questo siamo soddisfatti". E' quanto annunciato questa mattina, a Fermo, dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il ministro è arrivato questa mattina alle 11 nel capoluogo della provincia fermana con una prima tappa della sua visita nelle Marche alla direzione dell'istituto Montani. Da lì il programma ha previsto una visita alle "Officine" dell'istituto così come alle aule e laboratori dell'Its Smart Academy. Nella sua giornata nelle Marche, Valditara ha previsto anche una tappa ad Ancona dove alle 14,30 visiterà il liceo scientifico "Galilei". Ad accogliere il ministro a Fermo, l'onorevole Giorgia Latini, coordinatrice regionale della Lega, insieme al suo vice, Mauro Lucentini. Presenti anche l'assessore regionale all'istruzione, Chiara Biondi, la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, Donatella D'Amico, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro e il presidente della fondazione Its Smart, Andrea Santori. La riforma scolastica del "4+2" prevede per gli studenti dei percorsi quadriennali un accesso diretto ai corsi degli Its Academy. In alternativa, il percorso quadriennale conferisce un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro al pari di un diploma quinquennale e consente di iscriversi all'Università.



