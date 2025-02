Porto Sant'Elpidio tra primi ad aderire a "Un comune per amico"

Porto Sant'Elpidio è una delle prime città in Italia ad aver aderito a "Un comune per amico", progetto dell'Anter, Associazione nazionale tutela energia rinnovabili. L'obiettivo è creare un'ampia rete per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e le comunità sulla sostenibilità ambientale e la transizione energetica. L'iniziativa conta al momento le adesioni di 32 Comuni italiani, Porto Sant'Elpidio figura tra i primi 5 ad aver già sottoscritto un protocollo d'intesa per l'attuazione di una serie di iniziative sul territorio. Le pubbliche amministrazioni si impegnano a promuovere le energie rinnovabili e la protezione ambientale, a lavorare sull'eduzione e il coinvolgimento della cittadinanza. Sono previste attività di formazione e supporto, campagne educative nelle scuole primarie e secondarie attraverso il programma "Il sole in classe". Sono istituiti anche premi assegnati ai Comuni capaci di distinguersi e di introdurre progetti in grado di migliorare la sostenibilità nei propri territori. "Non potevo che condividere questo importante progetto iniziando proprio dal mio comune. L'inizio è stato grandioso, perché Porto Sant'Elpidio è pioniere nel centro Italia di questa fondamentale realtà nazionale", il commento di Maria Chiara Verrucci, ambasciatrice nazionale Anter per la Regione Marche. "Portare avanti azioni concrete in questo campo significa cercare soluzioni efficaci per contenere gli aumenti del costo dell'energia, che impattano in modo forte sulle famiglie e le imprese", ha concluso l'assessore all'ambiente Maria Laura Bracalente.



