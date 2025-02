"Personalizzare la didattica come fa il sarto col vestito"

"La vera grande sfida oggi è personalizzare la didattica come fa il sarto con l'abito che crea su misura. In contesti internazionali questo è il futuro".

Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Liceo Scientifico "G. Galilei" di Ancona per incontrare gli studenti della città che gli hanno posto dei quesiti, coordinati da Lucrezia Ercoli, docente e direttrice artistica di Popsophia. "Avremo docenti sempre più formati e la formazione sarà verificata, accertata, valutata" ha spiegato il Ministro rispondendo agli studenti riuniti nell'aula magna dell'istituto cittadino. "Altro tema strategico è l'introduzione dell'intelligenza artificiale, abbiamo iniziato una sperimentazione in quattro regioni dove è stato avviato l'utilizzo di assistenti virtuali per la personalizzazione didattica, ma il ruolo del docente resterà sempre centrale. Non dimentichiamoci mai che i docenti svolgono una funzione fondamentale per la nostra società e per i nostri giovani". Il Ministro ha rimarcato anche il suo impegno contro il bullismo e il cyberbullismo, ricordando la sua attenzione sul caso del giovane morto suicida a Senigallia lo scorso autunno.

"Ho parlato con la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, ho chiesto di tenermi costantemente informato su questo caso, perchè è una vicenda che mi ha colpito e ho incontrato i genitori a suo tempo. Dobbiamo dare delle risposte. Non dobbiamo darla vinta alla prepotenza e violenza, ma dobbiamo affermare la cultura del rispetto".

Diverse le autorità presenti, tra queste l'assessore comunale alle politiche educative, Antonella Andreoli che ha donato al Ministro dei volumi su Ancona e una medaglia. L'Onorevole Giorgia Latini, vice preseidente della Commissione cultura e scienze della Camera dei Deputati: "Il Ministro Valditara sta portando avanti una vera e propria rivoluzione nel mondo della scuola. Rimettere al centro lo studente, passare da una didattica omologante, fatta di nozioni, a una didattica più personalizzata e individuale. Ci vuole tanto coraggio".

Ad attenderlo all'arrivo alcuni rappresentanti di Radici del Sindacato parte della FLC- CGIL Marche, che hanno apposto uno striscione all'ingresso della scuola con la scritta "Senza lotte non c'è futuro", dichiarando "no a una scuola classista, Valditara non è benvenuto ad Ancona". Il sit-in di protesta aveva lo scopo di chiedere, tra le altre cose, investimenti strutturali per docenti e personale con assunzioni a tempo indeterminato e l'abolizione del voto in condotta. All'uscita alcuni rappresentanti di associazione universitarie hanno manifestato il loro dissenso. Subito dopo l'incontro al Galilei, il Ministro ha raggiunto la sede della Lega Marche dove ha ammesso d'aver ricevuto dagli studenti "Domande puntuali, dimostrando grande competenza e informazione, bellissime realtà, docenti pieni di entusiamo e dirigenti scolastici che mi hanno fatto vedere come sono stati impiegati i fondi dedicati alle Marche, 650 milioni di euro complessivi".



