Per il carnevale arrivano le Winx e i 44 gatti

Il carnevale di Fano si arricchisce di due spettacoli per i più piccoli e per tutti gli appassionati dell'animazione. Domenica 2 marzo, in due luoghi e momenti distinti della giornata saranno protagonisti due dei brand Rainbow più amati dai bambini: 44 Gatti e Winx Club, tra i principali successi di Rai Yoyo.

In mattinata, alle ore 11:30, l'appuntamento per il pubblico è in piazza XX Settembre con lo spettacolo "44 Gatti Miao Dance Lesson", che porterà sul palco i celebri gattini Lampo, Milady, Pilou e Polpetta. In compagnia di Giada. Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito.

In serata, alle ore 18:30, sarà il momento del "Winx 20th Celebration Show" nei giardini del Pincio. Lo spettacolo è incluso nel biglietto del Carnevale di Fano.

L'evento è realizzato in collaborazione con Rai Marche e Rai Kids. Le notizie dal carnevale di Fano però non sono terminate poiché è stato scelto il sindaco per questa edizione 2025 che sarà Edoardo Davide Pignataro e il suo vice "Vulón", del film Cartapesta di Andrea Lodovichetti. La nomina arriverà domani in occasione del giovedì grasso.



