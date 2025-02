Nasce frolla market, supermercato esperienziale e inclusivo

Sabato primo marzo alle ore 9 al Centro Commerciale Cargopier di Osimo si terrà l'inaugurazione di Frolla Market, il supermercato esperienziale e inclusivo che aprirà in un'area di 450 mq. Un progetto è frutto della sinergia tra due cooperative, una sociale e una distributiva: Frolla Microbiscottificio e Coal Supermercati. Non sarà solo un luogo dove fare la spesa, ma anche un ambiente che promuove inclusione, sostenibilità e relazioni sociali, offrendo ai clienti un'esperienza che va oltre l'acquisto di beni.

"È un momento bellissimo e straordinariamente importante per la nostra cooperativa" commenta Jacopo Corona, co-founder di Frolla Microbiscottificio. "Sono sicuro che questo progetto avrà un grosso impatto sul territorio e sulla crescita dei nostri ragazzi. È significativo che Frolla Market veda la luce nel 2025, che è l'anno delle Cooperative, rappresenta un grande stimolo per noi".

Frolla, cooperativa sociale fondata da Corona assieme a Gianluca Di Lorenzo, è una realtà di cui fanno parte 28 ragazzi con disabilità che ogni giorno lavorano materie prime per gran parte provenienti dal territorio marchigiano. Il progetto prevede l'assunzione di altri 8 ragazzi con disabilità permettendo loro di entrare nel mondo del lavoro, tessere relazioni, imparare, confrontarsi e contaminarsi, esercitando mansioni diverse proprio per favorire una trasversalità delle competenze. Gli obiettivi fissati dalle due cooperative marchigiane sono molteplici: il valore centrale è quello dell'inclusione sociale con particolare attenzione all'inserimento lavorativo di giovani con disabilità in diversi ruoli. Primario è anche il tema dell'esperienza di acquisto immersiva: proporre un supermercato che integra la tradizionale esperienza di acquisto con attività di somministrazione e degustazione, rendendo così la spesa un momento conviviale. Tra gli obiettivi c'è anche quello rafforzare la sinergia con altre cooperative e aziende sociali del territorio e porre attenzione sulla sostenibilità ambientale e l'importanza dei prodotti a Km zero, sulle filiere corte e sulla riduzione delle emissioni.

"È un'ulteriore importante tappa - sottolinea il Direttore generale di Coal, Alessandro Buoso - di un percorso che ha visto Coal negli ultimi 4 anni sempre più orientata a rafforzare il ruolo nella distribuzione alimentare del territorio ma non solo in veste di mero player commerciale, anche di creatore di valore per il territorio stesso. Il Dna della cooperativa da sempre non prescinde da una logica di sostenibilità. Questo progetto dimostra che non esistono barriere ed è con questo presupposto che guardiamo questa partnership con prospettive futuribili".





