Istituzione Parco Nazionale del Conero, proposta di legge M5s

"Ho ufficialmente depositato la proposta di legge a mia prima firma per l'istituzione del Parco Nazionale del Conero, che dovrebbe prevedere al suo interno oltre al territorio attualmente tutelato dal Parco regionale anche i siti contigui di particolare pregio ambientale, come, ad esempio, la Selva di Castelfidardo e il Parco del Cardeto di Ancona. Un passo fondamentale per attuare concretamente anche nel nostro territorio la modifica costituzionale del 2022 che prevede la tutela dell'ambiente e della biodiversità". A comunicarlo in una nota è l'on. Giorgio Fede, del Movimento 5 Stelle.

"Ho ritenuto opportuno proporre la trasformazione dell'attuale Parco regionale del Conero, prima area protetta istituita nella regione Marche, in Parco nazionale del Conero, ampliando, contestualmente, le sue delimitazioni perimetrali e la sua zonizzazione anche alle aree marine prospicienti e già riconosciute come Siti di interesse comunitario o Zone di protezione speciale, e alle aree terrestri confinanti come la Selva di Castelfidardo e il Parco del Cardeto di Ancona", conclude Fede che è appoggiato dal coordinatore provinciale Sergio Romagnoli, dal sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani e dal gruppo territoriale M5s di Ancona.

"L'istituzione del Parco nazionale del Conero rappresenterebbe il naturale e necessario coronamento di un lungo percorso di tutela e salvaguardia di un'area protetta di rara bellezza, contraddistinta da un ambiente terrestre e marino e da una ricchezza di testimonianze storiche e culturali che la rendono unica lungo tutto il litorale adriatico".



