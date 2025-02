Il Marche Pride torna a Pesaro: la data è quella del 21 giugno

Il Marche Pride torna a Pesaro per l'edizione 2025, la data è stata fissata per sabato 21 giugno.

Ad annunciarlo sono le assessore, Sara Mengucci e Camilla Murgia ed il vicesindaco, Daniele Vimini. "Siamo felici, orgogliosi ed emozionati di ospitare per la seconda volta questa manifestazione che, per l'anno incorso, è intitolata (R)Esistenze Quotidiane - dicono gli amministratori - porterà a Pesaro tanti eventi, all'insegna dell'arte, della riflessione e del divertimento a partire da aprile per concludersi con il coloratissimo corteo del 21 giugno - aggiungono - in un momento in cui a livello internazionale sempre più vengono minate e messi in discussione i diritti fondamentali, ancora di più quelli di identità e orientamento sessuale, ospitare questa manifestazione rappresenta una presa di posizione forte e decisa sui diritti di tutte e tutti".



