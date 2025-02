Da Pesaro petizione in Europa per fermare ampliamento Fox

Il "movimento Pesaro: NO GNL" insieme a EveryOne Group, ha avviato due importanti iniziative per fermare il progetto dell'impianto di liquefazione del metano e della condotta del gas a Pesaro, situati in una zona ad altissimo rischio sismico e alluvionale, a meno di 130 metri da abitazioni, scuole e ospedali. Nello specifico: una petizione al parlamento europeo, sottoposta al comitato per le petizioni (PETI), che chiede l'immediato intervento delle istituzioni europee per fermare il progetto e un appello alla commissione europea, indirizzato alle direzioni generali per l'ambiente (DG ENV) e per l'energia (DG ENER), per richiedere un'indagine sulle autorizzazioni concesse all'impianto e un eventuale procedimento d'infrazione contro l'Italia.

"Abbiamo chiesto all'Unione Europea di intervenire affinché venga rispettato il principio di precauzione e si evitino catastrofi ambientali e umane - dichiara Roberto Malini, co-presidente di EveryOne Group - non esiste in Europa un impianto di liquefazione di GNL collocato in un'area ad alto rischio sismico e alluvionale come Pesaro - aggiunge - L'Europa deve fermare questa grave minaccia".



